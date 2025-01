Verrière/Solarium: 3 ou 4 saisons ?

L’ajout d’un solarium ou d’une verrière à votre maison, pour agrandir votre espace ou fermer des installations extérieures, est une option de plus en plus courante. Mais la grande question demeure : 3 ou 4 saisons ? Plusieurs facteurs entrent en jeu, et le choix dépend de l’utilisation souhaitée.

CONCEPTION

Les solariums ou verrières 3 saisons sont souvent plus simples à concevoir. Ils s’intègrent bien à une structure existante comme une terrasse ou un patio couvert, mais il doit être séparé de la maison par une porte isolée et convient surtout pour un usage saisonnier. En revanche, un modèle 4 saisons peut être directement relié à l’intérieur de la maison par une grande ouverture, augmentant ainsi la surface habitable et créant un espace supplémentaire. Ce type d’agrandissement offre un confort toute l’année, grâce à une meilleure isolation.

ISOLATION

L’isolation est l’un des principaux critères de différenciation. Les solariums ou verrières 3 saisons sont souvent conçus avec une isolation minimale, voire nulle, ce qui les rend agréables au printemps et à l’automne, mais inconfortables en hiver et même en été combiné à l’effet de «serre» du vitrage. En revanche, un solarium 4 saisons utilise des fenêtres haute performance et une isolation adéquate, permettant de chauffer et de climatiser l’espace pour l’utiliser pendant 12 mois.

FENESTRATION

Les fenêtres des solariums 3 saisons sont souvent en vitrage simple ou vinyle, sans protection thermique. Certains systèmes peuvent s’ouvrir jusqu’à 80% avec des moustiquaires, permettant de profiter de l’air frais tout en restant à l’abri des insectes et intempéries. Les verrières 4 saisons sont équipées de vitrages performants, souvent double ou triple, garantissant une bonne isolation thermique. Ces fenêtres maintiennent la chaleur en hiver et limitent la surchauffe en été, offrant ainsi un confort optimal en toute saison.

COÛT DE CONSTRUCTION

Le coût de construction d’un solarium 3 saisons est généralement plus bas, grâce à des matériaux moins coûteux et une structure plus simple. Cependant, un modèle 4 saisons, avec ses matériaux isolants et ses vitrages performants, demande un investissement plus important. Le type de fondation et la quantité de fenestration sont les facteurs important à considérer. Le choix entre un agrandissement 3 ou 4 saisons dépend de vos priorités et de votre budget. Si vous recherchez un espace économique et lumineux à utiliser principalement en été, optez pour un modèle 3 saisons. En revanche, pour un agrandissement confortable et habitable toute l’année, le modèle 4 saisons représente un meilleur investissement à long terme.