Un examen de la vue pendant les vacances

La vision est impliquée dans environ 80% des situations d’apprentissage à l’école : une bonne vision est un outil pour apprendre! De plus, environ 25% des enfants présentent un problème visuel pouvant nuire à leurs apprentissages. Avoir une vision de 20/20, ce n’est pas tout! Afin d’être confortable en classe, un enfant doit entre autres avoir une bonne vision de loin et de près, une bonne rapidité de mise à foyer entre ce qui est loin et ce qui est près afin de copier au tableau par exemple, une bonne capacité de convergence des yeux afin de lire confortablement, etc.

Chaque enfant devrait passer un examen visuel annuellement, surtout s’il éprouve des difficultés d’apprentissage, s’il n’aime pas la lecture, s’il a tendance à s’approcher, s’il plisse des yeux, s’il se ferme un œil ou semble loucher, s’il a des maux de tête, une vision floue ou double.

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) couvre les frais de l’examen visuel général des enfants et adolescents de moins de 18 ans. De plus, le programme « Mieux voir pour réussir » du gouvernement du Québec offre un remboursement de 300 $ aux deux ans pour l’achat de lunettes ou de verres de contact destinés aux jeunes de moins de 18 ans. Votre professionnel de la vision pourra vous donner tous les détails de ce programme, ou vous pouvez consulter le site de la RAMQ pour en savoir plus : https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/lunettes-verres-contact-enfants

Je vous invite donc à ajouter un examen visuel pour vos enfants à votre liste de vacances! Il nous fera plaisir de vous rassurer s’ils voient bien, ou de les aider à bien voir pour favoriser leurs apprentissages s’ils en ont besoin!