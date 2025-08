Colin Lavergne annonce sa candidature dans le district 6

« Mon rôle est de travailler pour que la population soit représentée adéquatement au conseil municipal et que Montmagny saisisse les opportunités de développement et se tourne vers le futur », affirme-t-il.

Étudiant et finissant en Affaires publiques et Relations internationales à l’Université Laval, Colin Lavergne, 21 ans, étudie entre autres l’économie, le droit, la politique et la bonne gouvernance des gouvernements. Diplômé du Centre d’études collégiales de Montmagny, il a toujours été partant pour s’impliquer dans sa ville natale et sa région.

Il occupe d’ailleurs le poste de Trésorier pour l’Association canadienne des Nations Unies de Québec depuis maintenant 2 ans. M. Lavergne souhaite contribuer au dynamisme de la ville, apporter une perspective jeune au conseil municipal. Il se dit prêt à réellement travailler pour l’avancement de la ville.

Après avoir reçu près de 30 % du vote à l’élection partielle de 2023, il sollicite un mandat de 4 ans auprès de ses concitoyens magnymontois. C’est Marc Lefrançois qui avait remporté l’élection partielle avec 41 % des voies.

Ses engagements pour ce mandat seront de :

Placer le développement économique et régional durable au cœur des priorités ;

Il s’intéresse particulièrement aux enjeux de logement, de développement économique, d’immigration et d’environnement.

Encourager l’offre et l’accessibilité d’activités sportives et culturelles ;

M. Lavergne appuie les grands projets déjà sur la table d’installation et de complexe sportifs et culturels.

Améliorer la participation citoyenne et la vie démocratique;

À son sens, une ville active devrait engager sa population dans les évènements, mais aussi dans la prise de décision derrière des projets majeurs.