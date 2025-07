Plus de 2 000 festivaliers à la Grand Messe

La Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny et plusieurs partenaires organisaient la troisième édition de la Grand Messe le 18 juillet dernier à la place Montel. Plus de 2 000 personnes auraient pris part à l’événement selon la vente de laissez-passer. Près de 2 000 $ en pourboire ont également été amassés par les différents kiosques et le montant récolté sera remis à la Maison de secours La Frontière.

Plusieurs bénévoles ont participé au déroulement de la soirée, dont une équipe des entreprises partenaires qui opérait toute un comptoir, soit Promutuel Assurance Côte-Sud, Marquis Imprimeur, la Coop IGA Extra de Montmagny. Les Arts de la scène (ADLS) était responsable des aspects techniques liés à la prestation musicale de Big Muff. La brigade verte du Carrefour mondial de l’accordéon et du Carrefour Région de Montmagny était aussi sur place pour s’occuper de la gestion des matières résiduelles pour diminuer l’empreinte environnementale de l’évènement.

« On est extrêmement fiers du succès de l’édition 2025. La Grand-Messe, c’est devenu un rendez-vous incontournable à Montmagny, et ça, c’est grâce à une belle synergie entre nos partenaires, nos commerçant(e)s, nos bénévoles et notre équipe qui y met tout son cœur depuis des mois », exprime Marie-Eve Lamonde, agente de développement économique et de gestion évènementielle à la SDÉ de Montmagny.