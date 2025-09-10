Montmagny, pionnière en mobilité durable, selon Gabrielle Brisebois

« La mobilité durable est une clé d’adaptation face aux défis climatiques que nous allons vivre dans les prochaines années. La Ville de Montmagny est une pionnière dans le développement d’outils pour favoriser cette mobilité durable et c’est un honneur pour moi de pouvoir faire rayonner notre région et inspirer d’autres municipalités au Québec dans leurs projets de mobilisation du transport actif et durable. »

Voilà comment Gabrielle Brisebois, conseillère municipale pour la Ville de Montmagny, a exprimé sa vision alors qu’elle signait à titre d’autrice un passage dans le livre « Courage! L’engagement politique municipal à l’ère des transitions, qui est en vente dans les librairies depuis le 3 septembre dernier.

Ce recueil, selon Mme Brisebois, donne la parole à des élus(es) inspirants(es), visionnaires et faisant preuve d’audace, qui s’ouvrent sur leur réalité et dévoilent les coulisses de leur aventure politique.

Ils y abordent sans tabous une grande variété de thèmes, dont la gouvernance climatique, la culture et l’écoresponsabilité, la mobilité des villes et des champs, la culture de collaboration et l’engagement en politique municipale.

À travers leurs témoignages, ces actrices et acteurs du changement invitent les populations à réfléchir au sujet des enjeux municipaux contemporains et aussi de l’engagement.

Au Québec, 8 000 élus(es) façonnent le quotidien et imaginent l’avenir des villes et villages. Bien au-delà de la simple gestion des collectes et du déneigement, ces gens évoluent au cœur de multiples crises et enjeux, tout en étant la bougie d’allumage d’innombrables innovations, tout en ayant cette dose de courage pour prendre des décisions parfois difficiles, mais essentielles pour l’avenir des collectivités.

Les textes sont signés par Gabrielle Brisebois (Montmagny), Philippe Cousineau Morin (Rimouski), Alicia Despins (Québec), Rachel Fahlman (Saint-Zéphirin-de-Courval), Vincent Fortier (Saint-Bruno), Paul Germain (Prévost), Marc-André Guertin (Mont-Saint-Hilaire), Martin Leprohon (Saint-Basile-le-Grand), Laure Letarte-Lavoie (Sherbrooke), Maude Marquis-Bissonnette (Gatineau), Valérie Patreau (Montréal), Geneviève Rajotte-Sauriol (consultante en communication), Mikael St-Pierre (Caucus écologiste municipal) et Mélanie Villeneuve (Otterburn Park). L’ex-ministre péquiste Louise Harel signe la préface de cet l’ouvrage, réalisé sous la direction de Mikael St-Pierre.

Lancement ici le 18 septembre

Les Éditions L’Esprit libre invite la population à rencontrer Gabrielle Brisebois lors du lancement qui aura lieu le 18 septembre à la librairie Livres en tête à Montmagny, sous la forme d’un 5 à 7.

Mentionnons que la conseillère municipale a déjà annoncé son intention de briguer la mairie de Montmagny le 2 novembre prochain, dans une campagne opposant trois candidats.

Les hommes d’affaires Michel Mercier (Décor Mercier) et Pierre Bouffard (Café Bistro Au Coin du monde) ont aussi confirmé leurs intentions depuis par une publication sur les réseaux sociaux.