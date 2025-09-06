« Mon opinion compte », une plateforme citoyenne

La MRC de Montmagny a annoncé la semaine dernière l’acquisition de la plateforme numérique V+ Portail Citoyen de l’entreprise Modellium, qu’elle a rebaptisée pour le territoire « Mon opinion compte ».

Cette plateforme de consultation en ligne permettra aux citoyens des 14 municipalités de la MRC d’exprimer leur point de vue sur les enjeux de la vie municipale.

Accessible au monopinion.montmagny.com, cet outil se veut un mécanisme de démocratie participative transparent, ouvert et interactif qui permettra de mieux prendre le pouls des besoins et préoccupations des gens.

D’abord, la plateforme servira à réaliser des sondages en ligne. Aussi, elle offrira plusieurs autres fonctionnalités :

-possibilité de proposer des idées et de commenter celles des autres;

-permettre un suivi de l’évolution des grands projets régionaux;

-consultations participatives sur des sujets variés.

Objectifs clairs

Avec cette démarche, la MRC de Montmagny vise à diffuser de l’information sur les projets régionaux et municipaux; recueillir des commentaires, opinions et rétroactions des citoyens; encourager les échanges interactifs et la cocréation d’idées pour enrichir les projets locaux; renforcer la transparence et la proximité entre tous.

Appel à la participation

La réussite de cette démarche, selon la MRC, repose sur la participation citoyenne. Les résidents sont invités à se créer un compte dès maintenant afin de jouer un rôle actif dans le développement de leur milieu de vie.

La MRC veut rassurer les gens à l’effet que toutes les données recueillies demeureront strictement confidentielles et utilisées uniquement à des fins de consultation publique.