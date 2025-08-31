Magny-Gym célèbre ses 50 ans

L’année 2025 marque le 50e anniversaire de l’organisme Magny-Gym. Fondé en 1975 par Gaston Lavoie, pionnier de la gymnastique masculine et féminine, dans la région, le club a accueilli des générations entières d’athlètes, d’entraîneurs et de bénévoles.

L’organisme invite les gens qui ont des souvenirs à partager en lien avec leurs expériences à Magny-Gym à les partager. « Nous lançons un appel chaleureux à toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, contribué à tisser l’histoire de Magny-Gym, anciennes gymnastes, anciens membres, entraîneurs, juges, familles et amis, à nous rejoindre pour échanger anecdotes, photos et souvenirs. Ensemble, nous ferons revivre les instants qui ont façonné l’âme de notre club, depuis ses modestes débuts jusqu’à la force qu’il représente aujourd’hui dans notre communauté. »

Les 50 ans seront célébrés lors d’un événement spécial le samedi 13 septembre, à l’Espace Citoyen, dès 16 h. Les détails complets de la soirée sont disponibles sur les réseaux sociaux et le site web de l’organisme.