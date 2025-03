Bianca Lacroix reçoit le prix Alain-Brebion

Bianca Lacroix, animatrice de développement personnel et d’engagement communautaire à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault, s’est mérité le prix Alain-Brebion 2025. Cet honneur est remis dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances. Il vise à souligner l’engagement d’une personne ayant contribué à l’inclusion sociale et à l’intégration de nouveaux arrivants dans la MRC de Montmagny.

Madame Lacroix œuvre depuis plusieurs années à promouvoir l’inclusion sociale et la diversité en milieu scolaire, notamment en ayant mis sur pied un comité interculturel et de diversité de genres. Grâce à son dévouement, elle contribue à créer un milieu où chaque élève se sent accueilli et respecté.

La MRC de Montmagny a créé le prix Alain-Brebion afin de reconnaître l’apport significatif de ce dernier et perpétuer son legs. Par son soutien, sa bienveillance et sa volonté de favoriser une société plus inclusive, M. Brebion a marqué de nombreuses vies.