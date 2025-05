Les gagnants de la 15e édition des Prix de la Relève Mallette

Visant à souligner l’importance de la relève entrepreneuriale dans les régions de Montmagny, L’Islet et Bellechasse, Mallette a tenu sa 15e édition des Prix de la Relève à la salle Promutuel Assurance où plus de 150 personnes étaient rassemblées.

Mallette, le plus grand cabinet comptable 100 % d’appartenance québécoise, a remis plusieurs prix répartis en deux catégories. Pour la catégorie Futur(e)s entrepreneur(e)s, un prix d’une valeur de 3 000 $ en services chez Mallette a été décerné à Dylan Lachance et Raphaël Lapierre pour leur nouvelle entreprise Sergent Detergent inc. Voici les vidéos des finalistes de la catégories Futur(e)s entrepreneur(e)s:

Dans la catégorie Entrepreneur(e)s, deux prix ont été attribués, chacun comprenant 3 000 $ en argent et 2 000 $ en services. Les récipiendaires cette catégorie sont Patrick Arsenault et Noëlline Leduc d’Helsy inc. et Steve Bernier pour son entreprise Méchoui des Appalaches. Voici les vidéos des finalistes de la catégories Entrepreneur(e)s: