Les Prix de la Relève Mallette célèbre sa 15e édition

Depuis maintenant 15 ans, les Prix de la Relève reconnaissent la relève entrepreneuriale de la région. 15 éditions portées par la conviction d’encourager et faire briller la relève entrepreneuriale de la région. En tout, ce sont plus de 260 candidats qui ont participé au concours. 175 entreprises et projets entrepreneurials mis en valeur. 115 récipiendaires qui se sont démarqués par leur vision, leur audace, leur passion et leur détermination.

Près de 50 jurés, des gens d’affaires engagés qui ont pris le temps d’écouter, d’évaluer et de s’impliquer auprès des participants. C’est également plus de 265 000 $ en prix remis grâce à l’appui de nombreux partenaires. Mallette se réjouit de cette initiative depuis 15 ans en appuyant les entrepreneurs de la région!

Voici la vidéo présentée lors de la 15e édition des Prix de la Relève Mallette.