15e édition des Prix de la Relève Mallette

Mallette vient de lancer la 15e édition des Prix de la Relève, un concours mettant en lumière la relève entrepreneuriale sur la Côte-du-Sud. Les personnes intéressées ont jusqu’au 12 mars prochain pour s’inscrire. La remise des prix s’effectuera le 8 mai à la salle Promutuel Assurance des Arts de la scène de Montmagny.

Ce concours s’adresse aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs ayant démarré ou acquis une participation dans une entreprise depuis moins de cinq ans ou qui prévoient démarrer ou acquérir une participation dans une entreprise dans un horizon maximal de trois ans. Les candidats devront aussi répondre à des critères précis, comme occuper une place d’affaires sur le territoire de la MRC de Montmagny, de L’Islet ou de Bellechasse, ou de planifier s’y établir.

Les prix seront attribués selon deux catégories, celle des « ENTREPRENEUR(E)S » dans laquelle plusieurs prix d’une valeur de 5 000 $ chacun pourra être distribué. Il y a aussi la catégorie « FUTUR(E)S ENTREPRENEUR(E)S », comportant plusieurs prix de

3 000 $ chacun offerts en services.

Toutes les candidatures qui répondront aux critères d’admissibilité bénéficieront d’une participation à un atelier en compagnie des professionnels de Mallette, en plus de pouvoir échanger avec leurs partenaires lors d’une activité de réseautage exclusive. Tous les entrepreneurs admissibles seront également présentés lors de la soirée de gala.

« Nous sommes fiers de la notoriété acquise par le concours au fil des ans. Ça nous tient à cœur d’en faire bénéficier les participants et de leur permettre de rayonner au sein de la communauté d’affaires de la région », explique Simon Chouinard, associé.

Mallette se dit fier de pouvoir compter sur de nombreux partenaires et collaborateurs qui contribuent à rejoindre un plus grand nombre de candidats et candidates à chaque édition. Grâce à leur appui, c’est près de 275 000 $ en bourses et en services qui ont été remis depuis 2009 dans le cadre des Prix de la Relève. (LOB)