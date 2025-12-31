Mort suspecte à Cap-Saint-Ignace : « il s’agirait d’un homicide »

Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies, une autopsie a été réalisée, et il s’agirait « d’un homicide ».

Toujours selon lui, des marques de blessures ont été retrouvées sur le corps de la victime lorsque les autorités sont arrivées sur place.

Des enquêteurs des crimes contre la personne, accompagnés de techniciens en identité judiciaire, avaient été dépêchés sur les lieux pour examiner le tout.

L’enquête se poursuit.