Incendie d’une roulotte à Cap-Saint-Ignace

Les vacances d’une famille de Cap-Saint-Ignace ont été assombries en ce matin du lundi 12 août 2024. En effet, leur roulotte à sellette (Fifth Wheel) s’est embrasée et a été ravagée par les flammes.

Les pompiers de Montmagny ont reçu l’appel vers 9 h. Plusieurs camions se sont alors déplacés vers une résidence capignacienne. Arrivés sur les lieux, ils sont intervenus rapidement afin d’éteindre le véhicule récréatif enflammé. D’ailleurs, le feu était particulièrement intense, et a attiré l’attention de nombreux curieux. En moins d’une heure, ils ont mis fin au brasier et sécurisé le site. Au final, l’équipement est une perte totale. Les causes de l’événement ne sont pas connues pour l’instant, et celui-ci n’a fait aucun blessé.