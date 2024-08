Dans trois mois, soit le jeudi 21 novembre, une troisième cérémonie d’intronisation au Panthéon des sports de Montmagny se tiendra à l’Espace citoyen. Bien que les candidatures déjà déposées lors des premières intronisations demeurent éligibles jusqu’à l’inclusion, un nouvel appel de candidatures est officiellement lancé.

Pour voir honorer un(e) athlète ou une équipe s’étant distingué par ses réussites sportives, de même qu’une personne, un(e) entraîneur(-euse) ou un organisme ayant contribué de manière exceptionnelle au sport à Montmagny, il suffit de soumettre sa candidature d’ici le 20 octobre au ville.montmagny.qc.ca/pantheon.

Rappelons que c’est dans le cadre des Fêtes du 375e, en 2021, que la Ville de Montmagny a mis sur pied le Panthéon des sports afin de perpétuer les exploits de grands sportifs de chez nous dans les catégories Athlète, Bâtisseur, Équipe et Évènement. À ce jour, Guylaine Cloutier, Alain Côté, Brigitte Vézina, Claude Boulet, les frères Lachance, le Tournoi Opti Pee-Wee et La nuit des 100 km ont fait leur entrée au Panthéon.

Les personnes qui souhaiteraient avoir plus d’information sur le Panthéon des sports et la cérémonie à venir sont invitées à communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à

loisirs@ville.montmagny.qc.ca. (LOB)