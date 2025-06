Le Camping municipal Pointe-aux-Oies de Montmagny annonce l’ouverture de ses terrains de pickelball nouvellement aménagés. Ces nouvelles installations, ouvertes 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 20 h, sont désormais prêtes à accueillir les adeptes tout au long de l’été.

Il est possible de se présenter à l’accueil du Camping pour louer le matériel nécessaire, soit des balles et des raquettes. Des plages horaires spécifiques vont garantir un accès privilégié et gratuit aux personnes saisonnières ainsi qu’à celles séjournant au camping. Les membres de la communauté magnymontoise pourront, quant à eux, profiter des installations à un tarif déterminé.

« Grâce aux importants travaux réalisés par l’équipe de la Ville, ces nouveaux terrains offriront un espace moderne et convivial. Ce type d’installation nous permet de conserver, année après année, notre statut de chef de file dans le monde du camping et de maintenir notre cote cinq étoiles. Nous sommes convaincus qu’elle contribuera à créer de précieux souvenirs pour tout le monde, tout au long de l’été », souligne William Laberge, directeur du Camping.