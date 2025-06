- Duo « Retour en enfance » – Camilia Rioux & Ély-Ane Chouinard : Or et Coup de cœur des juges (Contemporain)

800 spectateurs pour la fin d’année

Le spectacle annuel de fin d’année 2024-2025 s’est tenu devant plus de 800 spectateurs. 107 élèves des MRC de L’Islet, Montmagny et Kamouraska étaient inscrits à des cours et ils ont participé au spectacle intitulé « Comme vous et moi ». Plus de 40 bénévoles se sont impliqués dans la tenue de l’événement. (LOB)