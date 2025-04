L’importance de votre image

Pour une grande majorité de gens, l’image est importante, même très très importante. Cette image, nous essayons tant bien que mal de l’embellir le plus possible à chaque matin et... maintenant sur les réseaux sociaux!

Les entreprises ne sont pas différentes des individus et beaucoup de travail est mis pour la définir et l’améliorer. Un restaurant qui rénove ou une entreprise manufacturière qui effectue un don important dans sa communauté permet d’abord d’améliorer la projection de cette image. Chaque dollar investi en marketing doit bien sûr permettre à l’entreprise de croître en visibilité, mais aussi à redéfinir cette image pour bien cerner son public-cible. À l’ère du numérique, il faut de plus en plus innover pour se démarquer. Une vidéo bien réalisée et réfléchie représente à coup sûr un atout majeur dans la recherche d’une image forte et bien définie. Il y a d’abord la vidéo corporative qui se veut un résumé de son histoire, de ses valeurs et des services offerts. Il y a aussi divers types de vidéo : témoignages, informatif, tutoriel ou événementiel. Voilà pourquoi il faut demeurer extrêmement prudent et vigilant dans nos diffusions sur les réseaux sociaux. Un petit faux pas peut nuire à votre image. Pour vous accompagner dans cette démarche, une agence publicitaire comme l’Oie Blanche peut mettre à votre service un conseiller afin de faire en sorte que vos efforts soient orientés en fonction de votre message à véhiculer. Pour montrer le meilleur de notre entreprise, il faut une image professionnelle réfléchie pas des professionnels.