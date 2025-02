Question de confiance

Nous vivons cette période au cours de laquelle le vrai et le faux deviennent de plus en plus difficiles à discerner. Cette situation crée un climat de méfiance. Avant, nous avions l’habitude de dire : Je le croirai quand je l’aurai vu. Avec les nouvelles technologies et l’arrivée de l’intelligence artificielle, même un œil averti peut se faire déjouer.

La même situation se perçoit dans le domaine des médias. Devant le nombre grandissant de fausses nouvelles ou de titres sensationnalistes, les gens ne savent plus en qui et quoi croire. Cependant, selon une récente étude menée pour le compte de Médias d’Info Canada, que nous a fait suivre Hebdos Québec, les Canadiens font plus confiance au contenu des journaux qu’à tout autre media que ce soit, radio, télévision, web et réseaux sociaux. Le pourcentage de gens qui juge la version imprimée et les produits numériques des journaux plus fiables est plus que le double de celui des contenus des principaux réseaux sociaux.

Il en est de même pour le contenu publicitaire. D’ailleurs, près des trois quarts (72%) des personnes sondées estiment qu’il est important de soutenir les annonceurs qui publient dans les journaux locaux.

