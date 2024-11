Pour que votre entreprise se démarque

Que ce soit une toute nouvelle entreprise ou une entreprise reconnue et en affaires depuis plusieurs années, tous ont be- soin de publicités pour croître. Henri Ford, fondateur de la compagnie automobile Ford et reconnu pour son sens des affaires disait : Celui qui arrête de faire de la publicité afin d’économiser de l’argent peut tout aussi bien arrêter sa montre afin de gagner du temps. Les gens sont de plus en plus exposés à de la publicité de toute sorte. Il faut alors se dé- marquer un peu pour avoir l’attention désirée. Il n’est pas rare que l’on voie des entreprises qui n’ont pas de budget publicitaire préétabli dans leur plan d’affaires. Même une compagnie mondialement connue voit son pourcentage de vente diminuer lorsqu’elle est entre deux campagnes publicitaires.

Les dirigeants d’entreprises croient souvent que les gens connaissent leur entreprise, mais il faut sans cesse rappeler qu’on existe. Lorsque le client décide de passer à l’action, il est important que vous soyez en pole-position dans sa tête pour répondre à son besoin.

C’est le rôle d’un conseiller publicitaire de savoir évaluer avec vous pour maximiser le budget disponible. Plusieurs solutions existent maintenant entre nos mains pour permettre de maximiser votre investissement.

Que ce soit la publicité imprimée, web, vidéo..., nous vous offrirons une visibilité professionnelle.

