Riche d’expérience

À Cap-Saint-Ignace, il suffit de croiser Lucien et Camille pour comprendre que le mot « engagement » prend tout son sens.

À 80 et 86 ans, mariés depuis 58 ans, ils mènent encore une vie remplie d’énergie, d’entraide et de bienveillance. Autonomes dans leur maison, ils trouvent le temps, plusieurs fois par semaine, d’offrir généreusement de leur temps à la communauté.

De l’amour dans la soupe du jour

On les retrouve à la popote roulante de Cap-Saint-Ignace et de Saint-Cyrille, où ils livrent bien plus que des repas : ils apportent chaleur humaine, sourires et petites attentions (même aux animaux de compagnie) qui font toute la différence pour les personnes isolées. Pour plusieurs bénéficiaires, leur visite est un moment précieux de socialisation et de réconfort. « C’est notre sortie de la semaine. Ces temps-ci les couleurs des montagnes c’est féérique sur le chemin de Saint-Cyrille ! » décrit Lucien les yeux brillants.

Offrir un service essentiel

Ils participent aussi au transport médical à Cap-Saint-Ignace, accompagnant avec douceur et respect des personnes, souvent plus jeunes qu’eux, vers leurs rendez-vous à Montmagny et Lévis.

On s’amuse, on échange avec les gens! », lance-t-il, heureux que Camille accepte souvent de l’accompagner. Sa présence permet non seulement d’atténuer le malaise que peut parfois susciter le transport d’une femme seule, mais elle ouvre aussi la voie à de belles conversations. Derrière l’engagement de Lucien se trouve d’ailleurs l’inspiration de Camille : il aime rappeler que c’est grâce à elle qu’il a découvert toute la richesse du bénévolat. « Quand on est démuni, vraiment démuni, si personne n’est là pour donner un coup de main... c’est le néant », ajoute-t-il avec conviction.

Cultiver le partage

Ensemble, ils cultivent un jardin prolifique, dont les récoltes sont partagées avec leurs voisins. Leur générosité dépasse donc les cadres officiels du bénévolat pour s’ancrer dans leur quotidien. Camille, ancienne enseignante et animatrice du programme Passe-Partout, aime d’ailleurs retrouver aujourd’hui des familles et des visages croisés au fil de sa carrière. Lucien, de son côté, a longtemps siégé au Conseil d’administration du Cercle de l’amitié de Cap-Saint-Ignace, et il est fier d’avoir contribué à élargir l’accès à la popote roulante.

L’amour et la solidarité en héritage

Mais leur rôle le plus tendre demeure sans doute celui de grands-parents. « Papy et mamie pédago », comme on les surnomme affectueusement, épaulent leur fils dans l’éducation de leurs deux petits-enfants adoptés ayant des besoins particuliers. Et quand le temps le permet, une partie de Scrabble vient compléter leurs journées bien remplies.

Lucien et Camille sont la preuve vivante que donner de soi non seulement enrichit les autres, mais illumine sa propre vie. Leur parcours est une magnifique leçon de solidarité, de persévérance et surtout, d’amour partagé.