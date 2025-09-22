22 septembre 2025
-1
°
C
Vidéos
L’automne déploie ses couleurs au Centre-Ville de Montmagny
Journal
l’Oie Blanche
nouvelles@oieblanc.com
22 septembre 2025
Voici les marchands et leurs produits à découvrir cet automne!
https://youtube.com/shorts/RFiabW_socM?feature=share
Voici les marchands et leurs produits à découvrir cet automne!
1
Automne
2
cahier
3
centre-ville
4
marchands
