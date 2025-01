La 5e édition de la Boutique de Noël en ligne de la Chaudière-Appalaches a été victime de son succès. Plus de 3000 personnes y ont participé, totalisant plus de 1,6 M$ en vente. Tourisme Chaudière-Appalaches a donc pu remettre 16 674 $ aux Maisons de la Famille de la Chaudière-Appalaches. Ce montant a permis à ces dernières d’offrir des cadeaux de Noël aux familles dans le besoin de la région. Le don final a été redistribué également parmi les différentes maisons des 10 MRC de la Chaudière-Appalaches et de la Ville de Lévis.

« Atteindre notre objectif huit jours avant la fermeture de la Boutique de Noël a été un moment de grande fierté, mais ce qui nous a vraiment touchés, c’est de pouvoir contacter les 10 Maisons de la famille pour leur transmettre cette belle nouvelle. Savoir que ce don a permis de garnir des paniers-cadeaux pour les familles dans le besoin pendant les fêtes et que cet élan de générosité se poursuivra en janvier, nous remplit de joie », a confié la directrice marketing chez Tourisme Chaudière-Appalaches, Odile Turgeon.

Un impact sur les entreprises d’ici

Pendant 50 jours, les gens ont acheté 9 400 cartes-cadeaux dans plus de 100 entreprises touristiques de la région.

« L’impact de notre Boutique de Noël en est un qui touche directement nos entreprises participantes. 100 % du profit des ventes en cartes-cadeaux d’une entreprise est directement remise dans les coffres de cette entreprise. Ce qui leur garantit des visites de clients au cours des prochains mois », a ajouté Mme Turgeon.