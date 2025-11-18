Entente de 1 500 MW pour le développement éolien dans l’Est-du-Québec

François Legault était de passage à Cacouna pour confirmer ce partenariat avec l’Alliance de l’énergie de l’Est et Hydro-Québec. L’entente vise un développement dans les MRC de Montmagny, de L’Islet, de Kamouraska, Rivière-du-Loup ainsi que de Témiscouata. Concrètement, ce sont des investissements estimés à 4,5 milliards de dollars. Aucun projet précis n’a été annoncé.

D’ailleurs le préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron, était sur place.

Plus de détails suivront.