Entente de 1 500 MW pour le développement éolien dans l’Est-du-Québec

Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé une nouvelle entente majeure pour le développement éolien dans l’Est-du-Québec pour une production de 1 500 MW.
François Legault était de passage à Cacouna pour confirmer ce partenariat avec l’Alliance de l’énergie de l’Est et Hydro-Québec. L’entente vise un développement dans les MRC de Montmagny, de L’Islet, de Kamouraska, Rivière-du-Loup ainsi que de Témiscouata. Concrètement, ce sont des investissements estimés à 4,5 milliards de dollars. Aucun projet précis n’a été annoncé.
D’ailleurs le préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron, était sur place.
Plus de détails suivront.