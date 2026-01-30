Fermeture d’écoles : Le Centre de services scolaire reporte l’adoption de sa politique

La résolution de reporter l’adoption a été prise lors de la séance du 27 janvier dernier. Il s’agissait de la recommandation de la directrice générale Rachel Bégin. « On n’est pas prêt [à l’adoption] présentement. On a trop de questions qui n’ont pas encore été répondues. On a des gens à aller rencontrer de façon plus précise, notamment les maires et mairesses de nos municipalités, parce que c’est eux qui nous ont posé beaucoup de questions », a expliqué Mme Bégin en séance publique. En effet, bien que certaines interrogations provenaient de parents d’élèves, plusieurs interventions et lettres étaient faites par les représentants des municipalités lors des consultations publiques d’il y a quelques semaines. Ces derniers exprimaient des préoccupations par rapport à la nouvelle politique, dont le retrait de la mention de la « dernière école du village » et de son importance pour la communauté, le remplacement des seuils chiffrés par des seuils qualitatifs, le retrait de la possibilité pour les municipalités de financer une partie des services éducatifs, etc.

Selon la directrice, des rencontres sont prévues dans les prochaines semaines avec les Conseils des maires des MRC pour discuter de ces différents enjeux. Elle a aussi abordé avec le conseil d’administration qu’il serait possible d’ajouter de nouveaux seuils chiffrés, mais que cela nécessiterait un exercice particulier, car le financement des écoles varie en fonction de l’indice de pauvreté du territoire où elle se situe.

Pour le moment, aucune date n’est avancée pour l’adoption de la politique par le conseil. Le processus étant terminé, il n’y aura toutefois pas de nouvelles consultations publiques afin de présenter une nouvelle version de la politique, seulement des rencontres avec certains groupes organisées par le CSSCS. Mme Bégin a toutefois affirmé que la politique devrait être adoptée avant septembre prochain. D’Ici là, celle qui est toujours en vigueur sera utilisée par le conseil dans la prise de décision concernant l’avenir de certaines écoles.