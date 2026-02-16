Réseau des SADC et CAE: Se préparer à affronter l’avenir

Le Réseau des SADC (Société d’aide au développement des collectivités) et CAE (Centre d’aide aux entreprises) regroupe les 67 organismes qu’il est possible de retrouver dans toutes les régions du Québec, à l’exception des grands centres urbains. « Ils servent à desservir les régions du Québec qui n’ont pas l’ensemble des infrastructures d’aide à l’entreprenariat. Il y a deux programmes majeurs servit par les SADC et CAE : le développement économique local, où on vient en aide à des collectivités d’une façon commune, et le financement d’entreprises au même type que du financement qui peut être obtenue auprès des institutions financières », explique le président du Réseau, Jean Laroche. Il ajoute qu’ils offrent toutefois aux entrepreneurs, un accompagnement bien différent que celui des banques en ayant des conseillers qui écoutent leurs besoins et qui les accompagnent dans leur projet d’affaires. « Il y a une proximité, un contact humain. Les prêts peuvent aller de 5 000 à 300 000 $, selon les modalités. De nos jours, il y a très peu de solutions bancaires qui permettent de parler à un humain, il s’agit de solutions en ligne, de marges de crédit. Après cinq à dix ans, on n’a souvent jamais parler à la moindre personne », souligne le directeur général Pascal Harvey.

Découvrir la province

Bien qu’il ne s’agît pas de la première fois que le Réseau fait le tour de la province pour aller à la rencontre de ses membres, il s’agit de la première fois qu’il le fait sans avoir un thème précis à discuter. « Nous souhaitons simplement aller à la rencontre de nos membres, visiter des entreprises, mais surtout échanger avec les membres des conseils d’administration et les directions générales », explique M. Harvey. En effet, bien qu’un réseau soit en place, les 67 organismes opèrent de façon indépendante avec leur propre conseil d’administration et ils vivent souvent des réalités différentes.

Umano Médical, une entreprise basée à L’Islet, ne semble pas un endroit bien choisi pour une telle tournée au premier regard. En effet, elle a dépassé le stade de la PME depuis un bon moment et emploi maintenant des centaines d’employés. Les investissements qui pourraient lui être bénéfiques sont bien plus grands que les types de prêts offerts par le CAE de Montmagny-L’Islet. M. Harvey, explique que l’organisme peut toutefois apporter une aide indirecte via le volet « développement économique local » de sa mission. En effet, il s’est dit à l’écoute des besoins au sein de la communauté qui pourraient être appuyés par le CAE, comme la construction de logement pour y héberger des travailleurs étrangers qui soutiennent l’entreprise.