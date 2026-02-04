Près d’un ménage monoparental sur cinq vit avec un faible revenu dans Montmagny-L’Islet

Dans ce rapport, l’ISQ utilise la mesure du faible revenu (MFR), soit un indicateur correspondant à la moitié de la médiane du revenu familial après impôt du Québec. Les dernières mesures publiées dans la mise à jour sont celles de 2023.

Dans la MRC de Montmagny, 5,8 % des familles comptant un couple et 18,8 % de celles monoparentales sont sous le seuil du MFR, pour une moyenne de 7,4 %. Dans celle de L’Islet, il s’agit de 5,2 % des familles avec un couple et 21,2 % de celles monoparentales, pour une moyenne de 7,2 %. Dans la région de Chaudière-Appalaches, ces moyennes sont les plus élevées après celle de Les Etchemins à 7,8 %. À titre comparatif, celle de la MRC de Bellechasse est de 4,9 % et la plus basse de la région administrative est celle de Lévis avec 3,2 %.

Selon les observations de l’ISQ, les familles monoparentales sont plus nombreuses à vivre sous le seuil de la mesure de faible revenu. Aussi, le taux tendait à baisser chaque année entre 2010 et 2020, pour atteindre son plus bas, en partie à cause des mesures de soutiens mis en place pendant la période de la pandémie. Il semble toutefois remonté depuis.

À titre indicatif, en 2023, le seuil de la MFR pour une famille monoparentale avec deux enfants est de 46 218 $ tandis que le seuil est de 53 368 $ pour une famille comptant un couple et deux enfants.

L’ISQ a également mis à jour les revenus médians pour la même année. Pour un ménage comptant un couple, il est de 84 100 $ dans L’Islet, 87 440 $ dans Montmagny et 98 570 $ dans Bellechasse. Pour les ménages monoparentaux, il est de 63 440 $ dans L’Islet, 61 600 $ dans Montmagny et 68 000 $ dans Bellechasse. Lévis est la région avec les salaires les plus élevés, avec 109 960 $ pour un ménage avec un couple et 71 430 $ pour un monoparental.