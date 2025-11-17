Inauguration d’une salle sensorielle

Une nouvelle salle sensorielle conçue pour les enfants et les personnes ayant des besoins particuliers d’une valeur d’environ 6000 $ a vu le jour à la joujouthèque de la bibliothèque Léo-Pol-Morin de Cap-Saint-Ignace, le jeudi 13 novembre dernier, grâce à la Municipalité de Cap-Saint-Ignace et au Fonds d’accessibilité d’environnements inclusifs et adaptés pour tous. « C’est un programme qui nous permet de rendre nos installations toujours plus accueillantes et plus inclusives. [...] Il s’agit d’un environnement spécialement aménagé pour stimuler les sens », confie la nouvelle mairesse de Cap-Saint-Ignace, Chantal Côté.

Pensée pour favoriser l’éveil, la détente et l’exploration sensorielle, cette pièce a été aménagée afin de répondre aux besoins des enfants, des personnes ayant des besoins particuliers et de toute personne souhaitant vivre une expérience immersive et apaisante.

Par ses jeux de lumière, ses textures variées et ses sons enveloppants, la salle sensorielle invite à la découverte et au bien-être.

Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté constante de la Municipalité de rendre ses espaces accessibles à l’ensemble de la population.

« Il s’agit d’une nouveauté qui profitera à de nombreux organismes et utilisateurs de la région, comme le CPE Les Câlins d’Amour, l’école primaire Monseigneur-Sirois, mais aussi toutes personnes qui auraient besoin de se recentrer et de se détendre en découvrant un univers de sensation et de calme », souligne la mairesse.