Stimuler les jeunes à bâtir leur avenir ici

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, en partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet, le Carrefour Région Montmagny, le Centre d’aide et de recherche d’emploi (CARE) Montmagny–L’Islet et le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, annonce la tenue d’une deuxième édition du Salon de métiers Destination manufacturière 2026. L’événement sera le 15 avril prochain et l’École secondaire Saint-Paul a été choisie pour accueillir les élèves cette année. Environ 400 jeunes seront attendus par des représentants d’entreprises et de programmes dans la région qui leur présenteront les divers métiers qu’il est possible de pratiquer dans les MRC de Montmagny et L’Islet.

« Nous sommes fiers de lancer cette deuxième édition du salon, forts de l’expérience vécue en 2025. Un salon des métiers est essentiel pour inspirer les travailleurs de demain, favoriser leur retour dans nos collectivités, et stimuler l’attachement à notre territoire. Nous avons le devoir de créer des occasions concrètes de découverte et d’échange entre les jeunes et les entreprises locales », de mentionner d’une même voix le comité organisateur de Destination manufacturière Montmagny-L’Islet.

Une vingtaine d’entreprises étaient représentées lors de la première édition qui s’était déroulée à Montmagny. Les invitations seront transmises par le comité en janvier 2026.