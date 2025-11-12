Un partenariat pour souligner les réussites entrepreneuriales

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) annonce que le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska seront, de nouveau, partenaires majeurs du Gala Reconnaissance 2026 qui se tient dans le cadre de son évènement dégustation Vins & Fromages. Le gala se tiendra le 31 janvier 2026 au Centre Bombardier de La Pocatière. Le partenariat s’étend également à la Bourse jeune entrepreneur·e, qui sera remise lors de la soirée. Cette initiative vise à encourager la relève entrepreneuriale en offrant deux bourses de 1 500 $, soit une pour la MRC de Kamouraska et une pour la MRC de L’Islet.

« Cette belle collaboration témoigne de notre volonté commune de travailler main dans la main pour soutenir la croissance des entreprises d’ici et renforcer le dynamisme économique de nos deux MRC. En unissant nos forces pour le Gala Reconnaissance 2026, nous réaffirmons notre engagement commun à mettre en lumière le talent, la créativité et la résilience des entrepreneurs de notre région. C’est une fierté de les célébrer ensemble. », souligne Frédéric Léonard, président de la CCKL.