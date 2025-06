« Sur les traces de La Corrivaux » de retour pour une 12e édition

L’événement « Sur les traces de La Corrivaux » sera de retour dans le village de Saint-Vallier le 23 août prochain pour une 12e édition. Les organisateurs préparent une journée remplie d’activités festives et familiales dans un cadre historique qui permettra aux visiteurs de découvrir les us et coutumes de l’époque et de mieux connaître l’histoire de Marie-Joseph Corrivaux.

Parmi les activités, on retrouve la Virée des lieux « Sur les pas de La Corrivaux », la visite de l’Auberge et du Marché public d’antan, de l’animation musicale avec Bastringues Boys, Great Irish Gathering ainsi que le 78e régiment Fraser Highlander, de l’animation historique avec des personnages d’époque et des démonstrations de combats à l’épée, tirs de canons et de mousquets et la visite à la forge et l’exposition de la cage de La Corrivaux. Sur la Place de la famille, des jeux gonflables et d’autres activités pour les enfants seront disponibles.

Selon les organisateurs, le point culminant de la journée est toutefois le spectacle théâtral, présenté en soirée. Celui-ci commémore la condamnation pour meurtre de Marie-Joseph Corrivaux, qui est née à Saint-Vallier. Il met en contexte les faits et les vérités entourant son procès et son exécution ayant eu lieu en 1763 et démystifie les légendes qui en ont découlé. Il réunit 12 comédiens, 3 musiciens, 20 choristes et plus de 40 figurants qui incarnent les protagonistes de l’époque venant tour à tour faire le récit de celle qui a laissé son nom dans l’histoire et dans l’imaginaire collectif.