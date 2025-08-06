Journées autochtones au Domaine Pointe-de-Saint-Vallier

Le Domaine Pointe-de-Saint-Vallier invite la population à en apprendre davantage sur la présence autochtone sur le territoire de Bellechasse et des environs lors des Journées autochtones qui se tiendront les 16 et 17 août.

Pour la soirée du samedi, la conteuse et chanteuse wendat, Mélanie Savard, sera de passage au domaine pour une activité sur le sentier de l’érablière jusqu’à la terrasse. Dimanche, Marie-Émilie Lacroix abordera le sujet de la présence des Premières Nations sur les territoires de Bellechasse et des environs, tandis que Stéphane Brière, Wolastoqewi, présentera les gardiens de territoire. À l’heure du lunch, Lysanne O’Bomsawin, cheffe cuisinière abénaquise, fera déguster quelques mets tout en parlant de cuisine autochtone. La famille de cette dernière ainsi que Jessica Lépine animeront les jardins au cours de l’après-midi. Le samedi et dimanche, il sera aussi possible de visiter le manoir et la Bellechasse Galerie pour voir les tapisseries des lissiers Guy Lemieux, Suzanne Paquette, Mystelle Spain et Annie Landry.

Cet événement est rendu possible, entre autres, grâce au support financier du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits.

Il est possible de s’inscrire aux activités via le site web du Domaine Pointe-de-Saint-Vallier.