Visite gourmande au Musée de la mémoire vivante

Dans le cadre de son activité gratuite du premier dimanche du mois, le Musée de la Mémoire vivante tiendra une visite gourmande de son exposition Écho des vergers pour faire découvrir le patrimoine fruitier que Québec. Les pommes, prunes, poires et cerises seront en vedette dans le cadre de cette exposition qui raconte l’histoire de leur cultivation et transformation. Le reste des expositions et collections du Musée seront aussi disponibles durant la journée.

Les places sont limitées. Il est possible de réserver en communiquant avec le Musée de la Mémoire vivante.