ADLS recherche une nouvelle voix jeunesse

Arts de la scène (ADLS) de Montmagny ouvre la période de candidature pour trouver la personne qui sera la nouvelle voix jeunesse lors des annonces avant les spectacles pour tout-petits de la saison 2025-2026.

« Nous invitons les jeunes entre 6 et 12 ans, capables de lire avec aisance et démontrant un intérêt envers la narration et les arts et disponibles en soirée les 8, 9, 15 ou 16 septembre à se manifester avant le jeudi 4 septembre à midi. La sélection se fera par un jury à l’aveugle et le jeune choisi sera avisé le vendredi 5 septembre », explique la directrice communication et marketing des ADLS, Mireille Soucy.

La personne sélectionnée aura l’opportunité de vivre une expérience d’enregistrement professionnel en plus de pouvoir entendre sa voix avant la présentation que quatre spectacles jeunesse au cours de la saison.

Plus d’informations ainsi que les consignes pour l’envoi d’une candidature sont disponibles sur le site web et la page Facebook d’ADLS.