Une nouvelle vie pour des milliers de livres

La Bouquinerie du Village a ouvert ses portes pour une deuxième année. Elle est située dans l’ancienne caserne de pompier, en face du Marché du Roi, à Berthier-sur-Mer. Il s’agit d’une librairie communautaire où il est possible de trouver des livres ou encore des casse-têtes pour tous les groupes d’âge.

Intimement lié à la Bibliothèque Camille-Roy, ce projet citoyen a pour mission principale de financer l’acquisition de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque municipale, ainsi que d’encourager la lecture.

Il est possible d’y retrouver quelques milliers de livres. La plupart sont des dons de particulier. Cette année, la bibliothèque de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault a fait le don de 1000 livres à l’initiative. Le projet est mené par une équipe de bénévoles dans un local fourni par la municipalité.

« Naturellement, ce projet ne pourrait fonctionner sans les dons. Les gens peuvent y apporter leurs livres et casse-têtes pendant les heures d’ouverture, soit les samedi et dimanche entre 10 h et 16 h. La Bouquinerie peut aussi être ouverte en semaine, en fonction de la disponibilité des bénévoles. Quand la porte est levée, c’est ouvert ! Nous vous attendons et passez nous voir puisque nous serons ouverts jusqu’à l’Action de Grâces en octobre », conclut Yolande Dugré, responsable de la Bouquinerie du Village.