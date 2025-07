50 ans de rires et de théâtre

La comédie de l’été au Théâtre Beaumont-St-Michel s’intitule « Moutarde forte ». Il s’agit d’une pièce de Simon Briney, mise en scène par Robert Bellefeuille. Dans cette présentation d’environ deux heures avec un entracte de 20 minutes, on retrouve le personnage de Gilles, un homme dans la soixantaine qui travaille dans le domaine de l’immobilier et celui de Christine, sa femme infirmière auxiliaire. Cette dernière est blasée de sa vie de couple alors qu’elle fait la rencontre d’un jeune homme qui la fait rêver. Plusieurs péripéties s’en suivent alors que Gilles tente de sauver son mariage.

La distribution est composée de cinq comédiens d’expériences, dont certains qui sont déjà montés sur la scène du TBSM dans le cadre d’anciennes productions. On y retrouve Patrice Coquereau, connu pour avoir joué dans plusieurs séries télévisées comme Les Bougons, Le cœur a ses raisons et 30 vies. Nathalie Malette, qui a joué dans des séries comme Les filles de Caleb, 30 vies et District 31, fait aussi partie des comédiens.

Le propriétaire du TBSM, Claude-André Roy, explique que le théâtre d’été présente surtout des pièces légères qui ont la mission de faire rire et de divertir les gens. « Je dis souvent, et ça faire rire les gens de mon métier, le théâtre en été et en hiver ne sont pas le même genre de théâtre. En hiver, on monte des pièces ou on gratte ses bobos et en été on monte des pièces où on rit de nous-même. »