Une campagne de sociofinancement pour offrir une tribune aux artistes

Une campagne de sociofinancement a été lancé sur la plateforme La Ruche par l’organisme à but non lucratif Clepper production dirigé par l’autrice-compositrice-interprète de L’Islet Émilie Clepper. L’objectif est d’amasser 8 800 $ qui serviront à financer une série de huit spectacles à travers la région par des artistes d’ici.

L’artiste joue et compose des chansons, paroles et musique, depuis plus de 20 ans. Ses origines sont à la fois françaises et anglaises ; une mère québécoise et un père texan, lui-même musicien. L’autrice-compositrice-interprète se produira sur scène cet été non seulement au Québec et en Ontario – St-Donat, Kamouraska et Toronto, mais également aux États-Unis, notamment en Ohio et en Indiana. Émilie Clepper dit souhaiter que sa carrière demeure à l’échelle humaine. Elle envisage d’entreprendre toutefois une tournée plus large à travers l’Amérique au cours des prochaines années. En 2024, l’autrice-compositrice avait offert 24 spectacles de différents artistes à La Cambuse, à St-Jean-Port-Joli.

Il est possible de trouver la campagne en se rendant sur le site web de la plateforme de sociofinancement La Ruche et en y cherchant la campagne « Financement Clepper Productions ».