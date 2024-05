Décès dans une collision sur l’autoroute 20

Selon les informations de la Sûreté du Québec, une collision entre un camion poids lourd et un atténuateur d’impact est survenue le 21 mai vers 12h30 sur l’autoroute 20 Est entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Roch-des-Aulnaies. Le décès d’un homme de 54 ans de la région de Québec, conducteur du camion poids lourds, a été constaté un peu plus tard dans la journée. Le conducteur du camion atténuateur d’impact, un homme de 34 ans, aurait été transporté au centre hospitalier pour traiter des blessures légères. Une enquête serait en cours afin de déterminé les circonstances de cet accident qui est survenue dans une zone de travaux.

À la suite de l’impact, un incendie s’était déclaré dans la cabine du camion, ce qui a nécessité l’intervention des pompiers et des services d’urgence.

L’autoroute était fermée dans cette direction une bonne partie de la journée.