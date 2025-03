Quatre blessés dans un carambolage à Montmagny

Un carambolage sur l’autoroute 20 à la hauteur du km 375 serait survenu ce matin vers 8 h 20 selon les informations du service de communications de la Sûreté du Québec.

Contrairement aux informations révélées un peu plus tôt par certains médias et sur les réseaux sociaux, l’accident impliquerait entre une dizaine ou une vingtaine de véhicules et non une cinquantaine voire une centaine. Les autres véhicules n’ont pas été accidentés, mais sont resté coincés un bon moment sur l’autoroute.

Selon les dernières informations, il y aurait présentement quatre blessés, dont deux dans un état critique. Toujours selon la SQ, il n’y aurait pas de décès constaté dû à cet incident.

L’autoroute 20 est présentement fermée dans la direction Est depuis quelques heures alors que l’opération pour dégager les véhicules accidentés est en cours. Un détour serait en place vers la route 132.