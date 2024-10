Le voleur de bijoux encore actif?

Dans la vidéo disponible sur la page Facebook de la Bijouterie François Cantin située au Marché Jean Talon de Québec, le propriétaire affirme qu’un individu a volé une chaine en or d’une valeur de 13 000 $. Il souligne également qu’il s’agirait de la même personne que celle qui aurait commis le vol chez le Bijoutier Carl Poulin à Montmagny.

La sergente Béatrice Dorsainville du service de communications de la Sûreté du Québec a confirmé au Journal que l’enquête pour le vol qui s’est déroulé à Montmagny est toujours ouverte. Deux individus seraient des suspects et présentement recherché par les policiers. Mme Dorsainville ajoute que ces gens sont également suspects dans d’autres vols similaires, mais qu’il est impossible pour le moment de faire des liens entre ces différents événements tant que ces gens n’ont pas été arrêtés et interrogés et qu’ils n’ont pas comparu au palais de justice. Leur identité n’a pas non plus été rendue publique pour le moment.

Une leçon qui coute cher

Quelques jours après les événements, le bijoutier Carl Poulin a commencé à renforcer la sécurité de sa boutique pour prévenir d’autres vols dans l’avenir. Il sera désormais équipé d’un système de verrouillage automatique de la porte du magasin qui empêchera la personne d’en sortir avant l’arrivée des policiers si quelqu’un essayait à nouveau de dérober un bijou.

Bien qu’il reconnaisse que cette expérience lui a permis d’apprendre l’importance d’avoir de tels dispositifs, M. Poulin souligne que cette leçon coûte cher pour un bijoutier indépendant qui a déménagé son commerce il y a quelques mois seulement.