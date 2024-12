Un peu plus tôt vers 8 h ce matin sur le boul. Taché à Montmagny, une collision entre une voiture et un piéton s’est produite près du dépanneur Couche Tard. Selon le service de communications de la Sûreté du Québec, les deux personnes impliquées dans l’accident ont été transportée au Centre hospitalier. Toutefois, les blessures subies par le piéton serait très légères et le conducteur n’était pas blessé, mais en état de choc.