Les municipalités outillées sur l’intelligence artificielle

La MRC de Montmagny a été l’hôte de trois formations mettant en lumière l’intelligence artificielle (IA) les 18 et 19 septembre dernier. Elles étaient offertes aux municipalités locales, aux maires, aux employés des services de la MRC ainsi qu’aux partenaires externes. Sylvain Langlais, expert de la firme COACH IA, était responsable de l’animation. Face à la complexité croissante de ce domaine et au flou qui entoure souvent son application pratique, ces formations avaient pour objectif de démystifier l’IA et de mettre en lumière son potentiel pour optimiser les opérations quotidiennes des municipalités. Les participants y ont découvert des outils informatiques avancés susceptibles de transformer les méthodes de travail, rendant les processus plus fluides et efficaces afin d’augmenter la productivité.

La MRC de Montmagny souhaite entreprendre plusieurs initiatives en lien avec l’IA dans les prochaines années. Dans le cadre de sa vision stratégique, la MRC adoptera en octobre 2024 une politique d’utilisation de l’intelligence artificielle, accompagnée d’un plan d’action 2025. Il ne sera valide que pendant un an, car il devra être adapté afin de suivre l’évolution rapide du domaine.