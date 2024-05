Un nouveau directeur général à Saint-Aubert

La Municipalité de Saint-Aubert annonce la nomination de Jean D’Amour au poste de directeur général et de greffier-trésorier. Il est entré en fonction le 13 mai dernier.

M. D’Amour a plusieurs années d’expérience dans le monde politique, ce dernier ayant occupé le poste de maire de Rivière-du-Loup, de député provincial de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata et de ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de La Madeleine.

« Le parcours, les compétences et l’expérience de M. D’Amour seront un atout indéniable pour la bonne gestion et l’avancement de la Municipalité de Saint-Aubert en regard des défis que nous avons à relever, et il nous aidera à trouver un titulaire permanent pour ce poste-clé dans une Municipalité », affirme le maire Ghislain Deschênes.

La nomination de M. D’Amour subvient alors que le directeur général sortant, Gilles Piché, annonce son départ à la retraite. Le maire souligne que « sous la gouverne de M. Piché, plusieurs projets d’envergure ont pu être menés à bien dans la municipalité » et que « sa connaissance approfondie des lois et des règlements régissant le monde municipal a été une grande aide pour la Municipalité de Saint-Aubert. » Il remercie également M. Piché pour ses années de services au nom du conseil municipal.