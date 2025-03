Dès les premières minutes du match, l’Everest a concédé un but à l’adversaire. Jean-Christophe Gemme a battu le cerbère sudcôtois pour inscrire son troisième de la campagne. En milieu de période, Zachary Bonefon, de l’Indigo, a profité d’un avantage numérique pour doubler l’avance des siens avec son 20e de la saison.

Lors du second vingt, les adversaires ont mis la table pour le début des séries éliminatoires. Le joueur de l’Everest, Mathias Laflamme, a écopé d’une pénalité de cinq minutes pour bataille, et Nicolas Guerriero a obtenu des pénalités pour instigateur et pour agression physique envers un officiel. Malgré tout, les visiteurs ont enchaîné avec un troisième filet, signé Timothy St-Pierre, qui a marqué son 12e de la campagne.

Résilient, le capitaine de l’Everest, Dan Chrétien, a réduit l’écart à deux buts grâce à son 26e de la saison. En fin de match, Maxime Lefond, de l’Indigo, a inscrit un quatrième but, portant le résultat final à 4-1 en faveur de Granby.