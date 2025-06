« Tommy, c’est un joueur qui nous a fait confiance il y a deux ans. C’est un gars qui s’est développé chez nous, qui apprécie notre organisation et qui se donne cœur et âme à chaque partie [...] Je pense que Tommy était le candidat idéal pour ce poste », a souligné l’entraîneur-chef de l’Everest, Simon Labrecque.

Avec ses 11 choix, l’Everest a sélectionné pas moins de quatre joueurs issus du M18 AAA avec le Blizzard du Séminaire Saint-François (SSF). L’organisation a également pigé dans d’autres formations du territoire, notamment trois joueurs évoluant pour les As de Québec et un autre avec les Chevaliers de Lévis. Parmi les repêchés, neuf sont des attaquants.

« Nous avions déjà plusieurs défenseurs protégés, alors il était évident que notre mission aujourd’hui était d’aller chercher du talent offensif. On souhaitait ajouter de la profondeur pour l’an prochain, sachant que plusieurs de nos joueurs actuels seront de retour, mais aussi en vue des deux à trois prochaines années », a ajouté Simon Labrecque, en soulignant le travail accompli par son équipe de recruteurs.

Avec son choix de première ronde, l’Everest a jeté son dévolu sur le défenseur gaucher de 16 ans, Thomas Morin, qui évoluait avec le Blizzard du SSF. Il a récolté trois buts et six passes en 40 parties lors de la dernière saison. L’organisation sudcôtoise voit en lui un joueur mobile et prometteur.

« C’est vraiment une bonne personne qui cadre bien avec ce qu’on recherche. Je disais qu’on voulait améliorer notre défensive sur le plan de la mobilité, un joueur capable de contribuer à l’attaque. Malgré ses moins de dix points cette saison, je pense qu’il ne faut pas s’arrêter à ça », a indiqué l’entraîneur-chef.

Au deuxième tour, l’organisation a repêché l’attaquant de 16 ans, Eliot Godbout, qui a inscrit dix buts et six passes en seulement 10 parties avec les Citadelles de Rouyn-Noranda lors de la dernière campagne.

Par la suite, l’Everest a conclu une transaction avec les champions en titre, les Braves de Valleyfield, cédant un choix de 8e ronde en 2026 en retour de l’attaquant de 18 ans Maddox Guérin.

« C’était notre mission de renflouer notre talent offensif. C’est un joueur qui a accumulé 50 points il y a deux ans dans le M18 D1. Il a disputé quelques matchs avec l’Indigo de Granby l’an dernier. On veut tenter notre chance et voir si on peut l’attirer chez nous », a expliqué Simon Labrecque.

Par ailleurs, le président et gouverneur de l’Everest depuis la création de l’équipe en 2017, Pierre Bouffard, a récemment passé le flambeau à Daniel Boulet. Il restera néanmoins impliqué au sein du conseil d’administration de l’équipe, bien que son futur rôle reste à préciser. Il a d’ailleurs eu l’honneur d’annoncer le dernier choix de l’équipe, en 10e ronde, soit l’attaquant du Blizzard du SSF, Henri Côté.

Joueurs sélectionnés par l’Everest lors du repêchage de la LHJAAAQ 2025 :

1er tour, choix 11 : Thomas Morin, défenseur de 17 ans évoluant avec le Blizzard du SSF M18 AAA.

2e tour, choix 14 : Eliot Godbout, attaquant de 16 ans qui évoluait avec les Citadelles de Rouyn-Noranda.

3e tour, choix 27 : Samuel Huot, attaquant de 17 ans évoluant avec le Blizzard du SSF M18 AAA.

3e tour, choix 35 : Emerick Auclair, gardien de 17 ans évoluant avec les As de Québec M17 AAA.

4e tour, choix 50 : Raphaël Harvey, attaquant de 18 ans évoluant avec Ulysse Académie.

5e tour, choix 61 : Arnaud Duchesne, attaquant de 16 ans évoluant avec le Blizzard du SSF dans le M18 AAA.

7e tour, choix 79 : Lucas Boivin, attaquant de 16 ans évoluant avec les As de Québec M17 AAA.

7e tour, choix 80 : Elliot Lacroix, attaquant de 17 ans évoluant avec les Chevaliers de Lévis M18 AAA.

7e tour, choix 87 : Zach Villeneuve, attaquant de 16 ans évoluant avec les As de Québec dans le M17 AAA.

9e tour, choix 116 : Maxime-Olivier Drolet, attaquant de 19 ans évoluant avec les Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ.

10e tour, choix 126 : Henri Côté, attaquant de 16 ans évoluant avec le Blizzard du SSF dans le M18 AAA.