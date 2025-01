L’Everest continue d’enchaîner les victoires sur la route

Dès le début du second vingt, Noah Woodard a inscrit son sixième but de la saison, offrant une confortable avance à Montmagny. Quelques minutes plus tard, en avantage numérique, Xavier Fournier a trompé la vigilance du gardien de Terrebonne, Cédric Dauphinais, pour inscrire son 16e but de la campagne.

Lors du premier tiers, Dan Chrétien et Xavier Fournier ont sonné la charge en inscrivant leur 16 e et 15 e buts de la saison, donnant ainsi une avance de deux filets aux visiteurs.

Direction Princeville

L’Everest visait une quatrième victoire consécutive, alors que les Sudcôtois faisaient face aux derniers du classement, les Titans de Princeville, qui ne comptent que deux victoires lors de la présente saison.

Lors du premier vingt, Tommy Bouchard a amorcé sa belle soirée en inscrivant son

21e but de la saison, permettant à l’Everest de prendre une avance d’un but. Au second vingt, une véritable avalanche de buts a déferlé sur les locaux. Joey Pelletier et Félix Riverin ont chacun battu le gardien de Princeville, Nélian Martel, pour donner une avance de 3-1 à la Côte-du-Sud. En fin de période, Noah Woodard a marqué son septième de la saison, et ce, en avantage numérique. Tommy Bouchard a ensuite complété son doublé, portant la marque à 5-2 en faveur des visiteurs. Finalement, Serein Ntibashoboye a ajouté un dernier but avec son 13e de la saison.

Ainsi, avec ces deux victoires, l’Everest s’empare de la 7e place avec 37 points en

35 matchs. Le prochain match des Magnymontois est prévu pour le vendredi

31 janvier, alors qu’ils seront sur la route pour affronter les Flames de Gatineau.