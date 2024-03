Vendredi, le match était du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Le Pavage Jirico a remporté le festival offensif par la marque de 7-4. Dans la défaite, Olivier Coulombe et Jean-Daniel Gauthier ont été productifs pour Montmagny avec deux buts chacun.

Le lendemain, le match se transportait à l’aréna de Montmagny devant une énorme foule. Avec une victoire, le Décor Mercier pouvait prendre l’ascendant 3-1 dans la série de demi-finale.

La première période a été dominée par Montmagny. Alex Jalbert a enfilé son premier de la série. Quelques instants plus-tard, Charles Auclair a lui aussi battu le gardien adverse pour donner les devants 2-0 à son équipe.

Un but de Frédérick Dionne du Pavage Jirico, en fin de période, est venu calmer les ardeurs de Montmagny.

Le second vingt a été fatal pour le Décor Mercier. L’équipe a vu Frédérick Dionne marquer son deuxième et troisième but du match. Et le joueur du Pavage Jirico, Édouard Ouellet, est venu ajouter à la marque pour porter le pointage à 4-2.

Malgré tout, le Décor Mercier a bombardé le filet de Félix-Antoine Lévesque avec 36 tirs en seulement deux périodes.

Le dernier tiers a été très tranquille pour les deux équipes. Édouard Ouellet du Pavage Jirico a marqué son second du match pour un compte de 5-2.

Durant cette période, aucune pénalité n’a été décernée et le Décor Mercier a effectué quatre tirs vers le filet.

La demi-finale est donc égale 2-2. La série se transporte à Saint-Jean-Port-Joli vendredi. Et le lendemain, le Décor Mercier reçoit la visite du Pavage Jirico à 20 h du côté de l’aréna de Montmagny.