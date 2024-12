Des vedettes de chez nous dans STAT

STAT, fiction captivante diffusée par Radio-Canada, enchante son public fidèle avec ses intrigues palpitantes, ses araignées venimeuses venues de Sydney, ses relations interdites dans les vestiaires du personnel, et bien plus. Cependant, peu de téléspectateurs ont remarqué que certains des décors de ce téléroman mémorable mettent en valeur des produits conçus ici même, au Québec : les lits d’Umano Medical, une entreprise de L’Islet. Ces équipements hospitaliers sont au cœur des chambres où les patients affrontent diverses épreuves médicales.

« Nos employés et nos collaborateurs sont toujours très fiers de voir apparaître nos lits dans cette production québécoise ! Nous avons également eu l’occasion de les apercevoir dans d’autres séries et films, tant canadiens qu’américains, au fil des années. C’est une belle vitrine pour notre savoir-faire, mais surtout une immense fierté de voir nos produits fabriqués au Québec mis en lumière sur les écrans du monde entier », s’enthousiasme Elisabeth Champagne, directrice marketing et des ventes internationales de l’entreprise.

Souhaitons que ces créations québécoises continuent d’illustrer l’excellence locale tout en contribuant à l’authenticité de cette série à succès.