$!Les élus abusent-ils de votre argent?

Par le biais de d’une demande d’accès à l’information, le Journal a obtenu les comptes de dépenses de quatre élus et de deux directeurs généreux. Sur la base de cet échantillon, la réponse est que les élus de la Côte-du-Sud agissent avec honnêteté.

Depuis son élection en 2021, le maire de Montmagny, Marc Laurin, a réclamé en moyenne 2 378 $ par année pour des notes de frais et des déplacements, soit 0,22 $ par habitant.

Une partie de ces dépenses découle de déplacements nécessaires pour représenter la municipalité à l’extérieur. Par ailleurs, il a participé à diverses réunions avec d’autres élus impliquant des trajets.

Cependant, la principale source de dépenses de M. Laurin reste sa présence régulière aux événements organisés par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui nécessitent des nuitées à l’hôtel. À noter : le maire privilégie les transports en commun, comme l’autobus et le train, pour ses déplacements. De plus, M. Laurin a récemment confié au Journal qu’il assumait personnellement plusieurs frais liés à ses fonctions, notamment des déplacements et des repas.