Le hockeyeur déchu Gabriel Gagné coupable d’agression sexuelle

Le hockeyeur déchu Gabriel Gagné a été déclaré coupable d’agression sexuelle envers une victime dans la jeune vingtaine, ce mardi 26 novembre 2024, au Palais de justice de Montmagny. Les faits remontent au 23 juillet 2016. L’accusé a piégé la femme et l’a contrainte à satisfaire ses bas instincts. Plusieurs témoins ont confirmé sa version des événements, et le juge Hubert Couture, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, a qualifié son témoignage de fiable et crédible. À l’inverse, il a rejeté entièrement la défense de Gagné, qui soutenait que la relation était consensuelle. Le dossier a été reporté en janvier 2024 pour orientation de la sentence.

Plus de détails à venir...