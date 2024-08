Samuel Blais s’entend avec une équipe de la LAH

L’attente pour l’obtention d’un contrat est maintenant terminée pour Samuel Blais. Il se joindra aux Canucks d’Abbotsford dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

De plus, le Magnymontois a été invité au camp d’entraînement des Canucks de Vancouver dans la Ligue nationale de hockey (LNH) dans la cadre d’un essai professionnel (PTO).

L’attaquant a passé ses quatre premières saisons avec les Blues de Saint-Louis avant d’être échangé aux Rangers de New-York en juillet 2021. Par la suite, il a encore une fois été échangé à Saint-Louis en février 2023. À la fin de cette même année, l’hockeyeur a connu ses meilleurs moments avec une récolte de 20 points en 31 matchs pour terminer la saison.

La saison dernière, Samuel Blais a joué

53 parties avec Saint-Louis, enregistrant un but et six passes pour sept points. Durant sa carrière, l’athlète a remporté une Coupe Stanley en plus d’amasser 27 buts et 44 passes en 257 matchs. (EB)